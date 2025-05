Sistemi di freddo L’industria italiana si apre a nuovi mercati

FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE, fondata nel 1981, si afferma come leader nel settore dei sistemi di freddo in Italia. Grazie all'esperienza maturata dal 1974 nella refrigerazione per la pesca oceanica, l'azienda ha saputo innovarsi e adattarsi, ampliando la propria offerta e aprendo le porte a nuovi mercati, consolidando così la propria posizione nel panorama industriale nazionale e internazionale.

FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE è stata fondata nel 1981 e, nel corso degli anni, ha conquistato un ruolo di riferimento nel sistema industriale italiano. La ditta è nata dalla competenza sviluppata fin dal 1974 nei sistemi di refrigerazione a bordo delle navi per la pesca oceanica, che al tempo abbondavano nel porto di San Benedetto del Tronto. All’inizio degli anni ’80 i Soci decisero di dedicarsi anche agli impianti di terra, scelta questa che si è rivelata in seguito vincente in considerazione del progressivo declino della pesca oceanica nel porto locale. Negli anni 2000 Frigo Tecnica Internazionale, ormai leader sul territorio Italiano, ha allargato il proprio mercato di riferimento verso i Paesi Esteri con particolare riguardo al Medio Oriente, al Sud America ed al Nord Africa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sistemi di freddo. L’industria italiana si apre a nuovi mercati

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sistemi di freddo. L’industria italiana si apre a nuovi mercati - FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE è stata fondata nel 1981 e, nel corso degli anni, ha conquistato un ruolo di riferimento ... msn.com scrive

Automotive, avionica, automazione: tutte le applicazioni dei sistemi embedded, cuore invisibile dell’industria 4.0 e 5.0. Con HiFuture - HiFuture contribuisce allo sviluppo dell’edge computing con la progettazione di sistemi ... Automazione industriale. Il sistema embedded HiFuture per il comando di avviamento di un motore trifase Per ... Come scrive industriaitaliana.it

Video punzonatrice semiautomatica Zagni Aldo - stampaggio lamiera a freddo Modena