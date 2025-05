Sistema Sorrento va in aula il consuntivo di bilancio tra silenzi e imbarazzi | nel documento ci sono gli appalti sotto inchiesta

Il Comune di Sorrento si prepara a discutere il consuntivo di bilancio, un documento che mette in luce appalti attualmente sotto inchiesta. L'assenza di comunicazione da parte del sindaco facente funzioni Paolo Pane riflette un clima di imbarazzo crescente, accentuato dalla situazione del sindaco Massimo Coppola, in carcere per accuse di tangenti sulla refezione scolastica. Un momento critico per l'amministrazione comunale.

Il perdurante silenzio del sindaco facente funzioni Paolo Pane è il sintomo del diffuso imbarazzo al Comune di Sorrento. Un silenzio che fa il paio con quello davanti al giudice del sindaco eletto, Massimo Coppola, in carcere dalla notte del 20 maggio per le tangenti sulla refezione scolastica. Tra poche ore inizierà il consiglio comunale che dovrebbe dare il via libera al bilancio consuntivo 2024, ma la tensione è palpabile. In quelle voci di spesa ci sono i pagamenti relativi ad alcuni appalti del ‘Sistema Sorrento’. Ci sono, in particolare, i progetti di fattibilità tecnico-economica del Campo Italia, il cui spacchettamento fu censurato dall’Autorità antinazionale anticorruzione (Anac)... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, va in aula il consuntivo di bilancio tra silenzi e imbarazzi: nel documento ci sono gli appalti sotto inchiesta

