Sistema Sorrento si dimettono 11 consiglieri | cade la giunta del sindaco arrestato Massimo Coppola

Il ‘Sistema Sorrento’ subisce un duro colpo: undici consiglieri comunali di maggioranza si sono dimessi, ponendo fine all’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Coppola, attualmente arrestato. Questo sviluppo segna una fase turbolenta per la politica locale, con l’amministrazione che si dissolve in un momento di crisi e incertezze.

Cade il 'Sistema Sorrento'. Si scioglie l'amministrazione comunale guidata dal sindaco arrestato Massimo Coppola. Secondo quanto ha appreso da ilfattoquotidiano.it, undici consiglieri comunali di maggioranza in questi minuti stanno firmando le dimissioni nella stanza del segretario comunale Candida Morgera. Tra questi non ci sarebbero i consiglieri delle liste collegate al candidato sindaco avversario, Mario Gargiulo, che nell'ultimo anno avevano iniziato ad appoggiare la giunta. Di conseguenza il consiglio comunale che era stato convocato per le 18 di oggi non si svolgerà, e non sarà approvato il bilancio consuntivo 2024 comprendente alcuni degli appalti e degli affidamenti sotto inchiesta della Procura di Torre Annunziata per corruzione...