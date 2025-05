Siracusa arrestati un poliziotto e due carabinieri per presunte richieste di prestazioni sessuali

Tre membri delle forze dell'ordine, due carabinieri e un poliziotto, sono stati arrestati a Siracusa per presunte richieste di prestazioni sessuali in cambio di favori. L'indagine è partita da una denuncia presentata da una donna, portando gli agenti a essere sottoposti a custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità .

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini avviate dopo la denuncia di una donna. Tre appartenenti alle forze dell’ordine – due carabinieri e un poliziotto – sono stati sottoposti a custodia cautelare agli arresti domiciliari con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità . La denuncia che ha fatto partire le indagini. L’inchiesta è stata avviata nel gennaio scorso, dopo che una donna si è recata presso l’ ufficio denunce di un commissariato per ritirare una querela relativa ad altre vicende. Durante l’attesa, la donna avrebbe rivelato gravi accuse nei confronti di un agente del commissariato e di due militari dell’Arma dei Carabinieri, sostenendo che in passato le avessero chiesto e ottenuto rapporti sessuali... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Siracusa, arrestati un poliziotto e due carabinieri per presunte richieste di prestazioni sessuali

Siracusa: sesso in cambio di favori, arrestati poliziotto e due carabinieri - A Siracusa, un'indagine ha portato all'arresto di un poliziotto e due carabinieri, accusati di aver richiesto favori in cambio di atti sessuali. 🔗continua a leggere

Siracusa, arrestati due carabinieri e un poliziotto dopo denuncia richieste di sesso - A Siracusa, due carabinieri e un poliziotto sono stati arrestati dopo una denuncia di richieste di sesso in cambio di favori. 🔗continua a leggere

Chiedevano sesso in cambio di favori: arrestati due carabinieri e un poliziotto in provincia di Siracusa - Due carabinieri e un poliziotto sono stati arrestati in provincia di Siracusa con l'accusa di richiedere sesso in cambio di favori legati a questioni giudiziarie e problematiche di vicinato. 🔗continua a leggere

Siracusa, prestazioni sessuali in cambio di favori: arrestati due carabinieri e un poliziotto - La vicenda è emersa quando una donna ha accusato i tre di averla ricattata per interessarsi in una vicenda giudiziaria per problemi di vicinato ... 🔗Come scrive rainews.it

Siracusa, arrestati due carabinieri e un poliziotto dopo denuncia richieste di sesso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Siracusa, arrestati due carabinieri e un poliziotto dopo denuncia richieste di sesso ... 🔗Segnala tg24.sky.it

Sesso con una donna in cambio di favori: arrestati due carabinieri e un poliziotto - SIRACUSA - Due carabinieri e un poliziotto sono stati messi agli arresti domiciliari dopo la denuncia di una donna, che ha raccontato di prestazioni sessuali richieste e ... 🔗Lo riporta msn.com