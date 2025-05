Sir Sicoma Monini Perugia celebrata al Memorial Luciano Gaucci con il trofeo della Champions League

La Sir Sicoma Monini Perugia è protagonista anche al Memorial Luciano Gaucci, dove celebra la vittoria della Champions League maschile. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta un'importante manifestazione di affetto e riconoscimento per il club bianconero, simbolo di eccellenza nello sport. L’incontro non è solo un tributo alla memoria di un grande sportivo, ma anche un'occasione per festeggiare i successi conquistati sul campo.

PERUGIA - Continuano ad arrivare gli attestati di merito per la conquista della Champions League maschile alla Sir Sicoma Monini Perugia. Tra le manifestazioni di affetto all'indirizzo del club bianconero c'è anche quella della seconda edizione del Memorial Luciano Gaucci. Una manifestazione dedicata al calcio che ha voluto omaggiare i block-devils per la grande impresa sportiva. Allo Stadio degli Ulivi di Assisi gli organizzatori hanno voluto che fosse presente il presidente Gino Sirci che si è presentato con il trofeo continentale e ha detto: "Che bello essere qui per il secondo anno a celebrare un grande dirigente, una grande persona di sport che ha fatto benissimo a Perugia come Luciano Gaucci, io non potevo mancare perché, oltre ad essere amico dei figli, anche se non lo conoscevo al tempo, ero un grande estimatore della sua figura, il suo carisma e la sua voglia di fare...

