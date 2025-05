Sinner vince ma che fatica al terzo set | più difficile del previsto

Jannik Sinner debutta con una vittoria al Roland Garros, ma il match si rivela più impegnativo del previsto. Nonostante il successo contro il francese Rinderknech, la partita è segnata da comportamenti poco ortodossi dell'avversario, che tenta di destabilizzare il giovane italiano dopo aver ceduto i primi due set. Scopriamo i dettagli di questo incontro avvincente e controverso.

Jannik Sinner vince all’esordio al Roland Garros una partita anomala non solo per l’andamento, ma soprattutto per il comportamento poco corretto del suo avversario. Il francese Rinderneck, infatti, dopo aver perso i primi due set ha iniziato ad adottare un comportamento ai limiti dell’accettabile. Addirittura, in occasione di una palla corta ha eseguito una giravolta (!) in campo. Ma andiamo con ordine. All’inizio si gioca sui servizi, con Sinner costretto a recuperare due palle break sull’1-1. Il set scivola velocemente fino al 5-4 e lì, sul servizio del francese, Jannik alza il livello e costringe l’avversario a commettere due errori che fruttano il 6-4... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner vince ma che fatica al terzo set: più difficile del previsto

