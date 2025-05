Sinner tutto pronto per l’esordio al Roland Garros | l’orario

Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al Roland Garros 2025, dove affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno. La partita è in programma lunedì 26 maggio e segna un'importante occasione per il tennista azzurro, fresco vincitore degli Australian Open. La sfida si preannuncia avvincente nel prestigioso torneo parigino.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all'esordio al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro sfiderà oggi, lunedì 26 maggio, il francese Arthur Rinderknech, numero 75 del mondo nel primo turno del torneo di Parigi, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Nel mezzo c'è stata la sospensione ...

