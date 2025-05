Sinner spegne l’ardore di Rinderknech e del pubblico francese al Roland Garros | pratica archiviata

Jannik Sinner esordisce con successo al Roland Garros 2025, sconfiggendo il francese Arthur Rinderknech e spegnendo l'entusiasmo del pubblico locale. La vittoria conferma la crescita del talento azzurro, che si prepara ora a sfidare un altro avversario transalpino, Richard Gasquet. Scopri i dettagli di questa prima intensa partita e le prospettive per il prosieguo del torneo.

Jannik Sinner vince all'esordio al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech. Buon test per l'azzurro che ora affronterĂ un altro transalpino, Richard Gasquet... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sinner spegne l’ardore di Rinderknech e del pubblico francese al Roland Garros: pratica archiviata

Se ne parla anche su altri siti

Sinner spegne l’ardore di Rinderknech e del pubblico francese al Roland Garros: pratica archiviata - Jannik Sinner vince all’esordio al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech. Buon test per l’azzurro che ora affronterà un altro transalpino, Richard Gasquet. 🔗Riporta fanpage.it

Jannik Sinner eliminato negli ottavi di Lione, Rinderknech si impone in tre set - Brutta sconfitta per Jannik Sinner che è stato sconfitto nel secondo turno del torneo di Lione. L’altoatesino è stato sconfitto in tre set dal venticinquenne francese Rinderknech. Manca una ... 🔗Si legge su fanpage.it

Ahi ahi Sinner, fermato da Rinderknech e... dall'allergia - Il problema è che i guai non sono affatto finiti. Al contrario, Rinderknech continua a crederci, mentre Sinner comincia a palesare problemi agli occhi, probabilmente a causa di un'allergia che ... 🔗Da gazzetta.it