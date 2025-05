Sinner-Rinderknech | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner inizia la sua avventura al Roland Garros 2025, affrontando il francese Arthur Rinderknech nel primo turno a Parigi. Oggi, lunedì 26 maggio, il talentuoso tennista azzurro punta a proseguire il suo percorso dopo la vittoria agli Australian Open di gennaio. Scopriamo gli orari per seguire la partita e dove vederla in TV.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esordisce nel Roland Garros 2025.? Oggi, lunedì 26 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Arthur Rinderknech nel primo turno di Parigi, il secondo Slam dell'anno dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Dopo la finale conquistata agli Internazionali d'Italia dunque, il primo torneo dopo la sospensione ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

