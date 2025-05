Sinner-Rinderknech oggi Roland Garros 2025 | orario preciso tv programma streaming

Oggi al Roland Garros 2025, Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, fa il suo esordio contro il francese Arthur Rinderknech. La sfida promette spettacolo, con Rinderknech che ha già mostrato il suo carattere scherzoso riguardo all'accoppiamento. Non perdere la diretta live di Sinner-Rinderknech, con orari e dettagli su come seguirla in tv e streaming, per non perdere neanche un momento dell'azione!

Esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo si presenta ai nastri di partenza con la sfida contro il francese Arthur Rinderknech, che tanto per cambiare ha mostrato garbo e ironia sin dal momento in cui ha saputo dell’accoppiamento iniziale. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RINDERKNECH DALLE 20.15 2-1 il conto dei precedenti tra i due giocatori, ma risalgono tutti a più di tre anni fa. Nel frattempo cosa sia diventato Jannik è noto a tutti, mentre Rinderknech è sceso rispetto alle vette raggiunte in quel periodo. Rimane pur sempre un giocatore non facilissimo da interpretare: tennis marcatamente offensivo quando possibile, gioco neanche troppo banale, ma non una gran predisposizione a scambiare da fondo, il vero tallone d’Achille del transalpino... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Rinderknech oggi, Roland Garros 2025: orario preciso, tv, programma, streaming

