Sinner-Rinderknech oggi Roland Garros 2025 | orario esatto tv programma streaming

Oggi, al Roland Garros 2025, Jannik Sinner fa il suo esordio contro il francese Arthur Rinderknech. Con il titolo di numero 1 del mondo, Sinner affronta una sfida che promette emozioni, mentre Rinderknech si distingue con la sua tipica ironia. Scopri l'orario esatto e dove seguire il match in TV e in streaming. Il bilancio dei precedenti è di 2-1 a favore di Sinner.

Esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo si presenta ai nastri di partenza con la sfida contro il francese Arthur Rinderknech, che tanto per cambiare ha mostrato garbo e ironia sin dal momento in cui ha saputo dell’accoppiamento iniziale. 2-1 il conto dei precedenti tra i due giocatori, ma risalgono tutti a più di tre anni fa. Nel frattempo cosa sia diventato Jannik è noto a tutti, mentre Rinderknech è sceso rispetto alle vette raggiunte in quel periodo. Rimane pur sempre un giocatore non facilissimo da interpretare: tennis marcatamente offensivo quando possibile, gioco neanche troppo banale, ma non una gran predisposizione a scambiare da fondo, il vero tallone d’Achille del transalpino... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Rinderknech oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

DIRETTA SINNER - RINDERKNECH PRIMO TURNO ROLAND GARROS CON COMMENTO IN ITALIANO