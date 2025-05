Sinner-Rinderknech oggi al Roland Garros orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi, lunedì 26 maggio, Jannik Sinner debutta al Roland Garros affrontando Arthur Rinderknech nel primo turno. La partita è in programma non prima delle 20:15. Scopri dove seguire il match in diretta TV e streaming per non perderti un momento di questo affascinante incontro. Continua a leggere per tutti i dettagli!

Sinner-Rinderknech è la partita del primo turno di Jannik al Roland Garros. Match in programma oggi lunedì 26 maggio non prima delle 20:15.

