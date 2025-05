Sinner l’outfit ‘colorato’ del Roland Garros fa discutere

Il nuovo outfit di Jannik Sinner per il Roland Garros 2025 ha sollevato dibattiti e polemiche. In netto contrasto con il nero indossato agli Internazionali d'Italia, l'azzurro ha optato per un completo colorato per il suo esordio, attirando l'attenzione dei fan e dei critici. Scopriamo insieme le reazioni a questa scelta audace.

(Adnkronos) – Il nuovo completo di Jannik Sinner fa discutere. Per il suo esordio al Roland Garros 2025 di oggi, lunedì 26 maggio, il tennista azzurro ha scelto un outfit molto 'particolare', in completa controtendenza rispetto al nero visto negli ultimi Internazionali d'Italia, quando Sinner riuscì ad arrivare fino alla finale, persa poi contro Carlos .

