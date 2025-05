Sinner l’outfit ‘colorato’ del Roland Garros fa discutere

Jannik Sinner ha catturato l'attenzione al Roland Garros 2025 con un outfit colorato e audace, contrastando il nero del recentissimo Internazionale d'Italia. Questa scelta di stile solleva dibattiti tra gli appassionati e i critici, segnando un cambio neto nella sua immagine, mentre il tennista italiano cerca di farsi notare non solo per le sue performance sul campo, ma anche per il suo look distintivo.

(Adnkronos) – Il nuovo completo di Jannik Sinner fa discutere. Per il suo esordio al Roland Garros 2025 di oggi, lunedì 26 maggio, il tennista azzurro ha scelto un outfit molto 'particolare', in completa controtendenza rispetto al nero visto negli ultimi Internazionali d'Italia, quando Sinner riuscì ad arrivare fino alla finale, persa poi contro Carlos Alcaraz. Nel match di esordio dello Slam parigino contro Arthur Rinderknech, Jannik ha sfoggiato polo verde con colletto bianco, pantaloncini e cappellino blu acceso. Le scarpe infine sono bianche e blu con il 'baffo' Nike rosso e i calzini bianchi...

