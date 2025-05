Sinner effetto boomerang | il conto è salatissimo

Jannik Sinner si trova ora ad affrontare le conseguenze di una tempesta che ha colpito il suo percorso. Quello che sembrava un episodio isolato si trasforma in un effetto boomerang, rivelando costi inaspettati e difficoltà persistenti. In questo articolo, esploreremo il secondo atto di una vicenda che non smette di sorprendere e il prezzo da pagare per il giovane talento.

Jannik Sinner, la tempesta è tutt'altro che passata: il conto da pagare è inaspettatamente salato e dimenticare è un'opzione che non è contemplata. Non avevamo idea del fatto che ci sarebbe stato anche un secondo atto. Credevamo che uno fosse più che sufficiente, ma Corrado Augias non deve averla pensata come noi. E così, a qualche giorno di distanza dalla prima tirata d'orecchi, ecco che è tornato alla carica contro Jannik Sinner. All'editoriale a sua firma, comparso la scorsa settimana sulle colonne di Repubblica, ha fatto seguito un'intervista "spietata" tanto quanto l'intervento precedente...

