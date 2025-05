Sinner e Alcaraz? Guardate che Musetti | Panatta parole pesantissime

Il Roland Garros è entrato nel vivo e gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, in campo contro il francese Artur Rinderknech. Adriano Panatta non risparmia parole pesanti, analizzando le performance dei tennisti italiani, tra cui Jasmine Paolini, fresca di vittoria. Scopriamo le aspettative e le dinamiche di questo prestigioso torneo.

Il Roland Garros è oramai iniziato e stasera, lunedì 26 maggio, Jannik Sinner se la vedrà contro il francese Artur Rinderkneck. Adriano Panatta intanto ha le idee chiare sullo svolgimento del torneo, mettendo un focus sui principali italiani partecipanti. Jasmine Paolini ha vinto domenica contro al cinese Yuan: “Ha sofferto, ha vinto in tre set con una giocatrice cinese, però può capitare — ha detto l’ex tennista alla Rai — La Paolini è dalla parte della Sabalenka, ma il vero ostacolo c’è l’ha ai quarti di finale, con Iga Swiatek che ricordiamolo, ha vinto due volte Parigi. È una giocatrice che quando è in forma è difficile battere, per cui le facciamo in bocca al lupo”... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Sinner e Alcaraz? Guardate che Musetti...": Panatta, parole pesantissime

