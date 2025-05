Sinner buona la prima al Roland Garros | batte Rinderknech e vola al secondo turno

Jannik Sinner inizia nel migliore dei modi il suo cammino al Roland Garros 2025, superando l'avversario francese Arthur Rinderknech con un netto 6-4, 6-3, 7-5. Il campione italiano, attualmente numero uno del mondo, ha mostrato determinazione e freschezza, conquistando il pass per il secondo turno in un match durato 2 ore e 15 minuti. Rivoltiamo lo sguardo al prossimo avversario di Sinner.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola al secondo turno del Roland Garros 2025. L'azzurro, numero uno del mondo, all'esordio oggi lunedì 26 maggio ha battuto nel primo turno del singolare maschile il francese Arthur Rinderknech, 75esimo del ranking Atp, per 6-4, 6-3, 7-5 in 2h15'. Nel prossimo turno Sinner affronterà un altro francese e idolo di ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

