Sinisa Mihajlovic e i ricordi della dottoressa Bonifazi | Allenava qui dal reparto e nessuno doveva entrare nella stanza

Bologna, 26 maggio 2025 – Il lavoro come passione fino all'ultimo: gli appuntamenti con la sua squadra non potevano essere saltati. Questo è stato Sinisa Mihajlovic anche nei ricordi di Francesca Bonifazi, direttore dell'Unità operativa complessa Trapianto e Terapie cellulari del Sant'Orsola che lo ha avuto in cura fin dalla scoperta della malattia, la leucemia mieloide acuta. La vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna è il grande risultato di un percorso iniziato da Sinisa Mihajlovic. Come lo ricorda il rapporto con la squadra nei periodi di ricovero? "Abbiamo parlato tante volte del fatto che il lavoro deve essere una passione e lui ci teneva tantissimo al suo lavoro di allenatore...