Sinisa e il ricordo di una dottoressa | Di notte si sentiva solo un onore conoscerlo

In questo toccante articolo, Viktorija Mihajlovic condivide il ricordo del padre Sinisa attraverso il racconto di una dottoressa che lo ha assistito. Con l'intento di mantenere viva la memoria del genitore e di offrire conforto a chi si sente solo, Viktorija pubblica messaggi che evidenziano l'impatto della figura di Sinisa, sia come calciatore che come uomo.

"Decido di pubblicare questi messaggi per due motivi: il primo, è far sì che mio padre non venga mai dimenticato e il secondo, ma non meno importante, è provare a farvi sentire meno soli". Così Viktorija, figlia di Sinisa Mihajlovic, che ha postato il ricordo del papà con le parole di una dottoressa che gli stava accanto quando era ricoverato.

