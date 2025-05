Sinfonia di stelle | escursione tra natura musica e astronomia nel bosco della Ficuzza

Sabato 21 giugno, per celebrare il Solstizio d’estate e la Festa della Musica, il Bosco di Ficuzza si trasformerà in un palcoscenico naturale con "Sinfonia di Stelle". Questa straordinaria escursione unirà natura, musica e astronomia, partendo dalla storica Real Casina di Caccia, offrendo un'esperienza sensoriale indescrivibile tra alberi secolari e melodie suggestive. Un'occasione imperdibile per esplorare la bellezza del bosco sotto il cielo

