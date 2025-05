Sindacati medici | Ospedali occupati dall' università carriere scippate

I sindacati medici, insieme alla società di chirurgia Acoi, lanciano un appello al Ministero e alle Regioni per fermare l'occupazione degli ospedali da parte delle università. Questa situazione sta compromettendo le carriere dei medici ospedalieri, già colpiti da scelte strategiche che minano le loro prospettive professionali. La denuncia, presentata a Milano, sottolinea la grave iniquità che stanno subendo i professionisti della salute.

Appello Anaao-Cimo con società chirurghi Acoi, 'ministero e Regioni fermino questa vergogna' Milano, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "Le università stanno occupando gli ospedali. E i medici universitari stanno tagliando drasticamente le prospettive di carriera dei medici ospedalieri.

