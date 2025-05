Simonelli | Se la vostra squadra non vi compra un altro attaccante è colpa del pezzotto

Ezio Maria Simonelli lancia un appello contro il fenomeno del "pezzotto", sottolineando come la scelta di non acquistare nuovi attaccanti sia influenzata dall'assenza di abbonamenti da parte dei tifosi. In questo articolo, esploreremo le sue argomentazioni e il contesto dietro questa controversa lotta per sostenere le finanze del calcio, mettendo a confronto la passione dei fan e le sfide del settore.

“ Avrei voluto comprare un centravanti in più, magari anche un centrocampista. Ma non l’ho fatto perché tu, che stai guardando gratis, non hai fatto l’abbonamento “. Ezio Maria Simonelli contro il pezzotto. Puntata ennesima di una guerra sproporzionata, per risorse spese e aggressività comunicativa. Il presidente della Lega Serie A dal palco del 129simo Consiglio nazionale Fabi, al Palazzo del Ghiaccio di Milano, rinfocola la vecchia storia dei poveri club che se non comprano un giocatore è per colpa di chi non si fa l’abbonamento a Dazn. “Abbiamo un problema serio con la pirateria. In tanti vedono le partite senza pagare, e questo incide direttamente sui ricavi dei club... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simonelli: «Se la vostra squadra non vi compra un altro attaccante, è colpa del pezzotto»

Simonelli: «Se la vostra squadra non vi compra un altro attaccante è colpa del pezzotto» - Ezio Maria Simonelli lancia un appello incisivo contro l’uso del pezzotto, evidenziando le conseguenze sul mercato del calcio. 🔗continua a leggere

Simonelli: «Se la vostra squadra non vi compra un altro attaccante è colpa del pezzotto» - Il presidente della Serie A se la prende anche con gli stadi: «Meno male che gli italiani non bevono birra, perché non si può nemmeno andare in bagno» ... 🔗Lo riporta ilnapolista.it

Lega Serie A, Simonelli: "Ci piacerebbe giocare alcune gare di Serie A negli Stati Uniti" - Presidente Simonelli, che Lega ha trovato? "Ho trovato una Lega molto efficiente, una grande squadra di professionisti, tutti gli aspetti di una società che organizza uno spettacolo. Ho puntato ... 🔗msn.com scrive

Simonelli e la sciarpa Inter, annientati i soliti ridicoli social: “Da tifoso Milan ha fatto capire…” - Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A e noto tifoso ... Il gesto, secondo la Lega Calcio, voleva semplicemente essere un segno di supporto per una squadra italiana impegnata in Europa. 🔗Riporta fcinter1908.it