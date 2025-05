Simone Inzaghi smarrito durante l’intervista non sa come andare avanti | “Rifalla va”

Nell'ultima intervista, Simone Inzaghi si è trovato in una situazione imbarazzante, scordando le sue risposte e chiedendo al giornalista di ripetere le domande. Questo episodio insolito ha catturato l'attenzione dei tifosi, suscitando curiosità e qualche sorriso. Scopriamo i dettagli di questo momento particolare nella carriera del tecnico.

Simone Inzaghi in difficoltà durante l'intervista, dimentica quello che avrebbe dovuto dire e chiede al giornalista di rifare tutto. Scena curiosa...

