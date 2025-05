Simone Inzaghi | Futuro tra Al-Hilal e Inter dopo la Champions League

Simone Inzaghi si trova al crocevia della sua carriera, con l’Arabia Saudita e l’Inter che lo cercano dopo la Champions League. Al-Hilal è pronto ad offrire un contratto milionaro, attirato dall’esperienza del tecnico piacentino. Mentre la squadra si prepara per la finale, il futuro di Inzaghi si fa incerto, suscitando speculazioni su un possibile approdo in un club pieno di grandi nomi del calcio italiano.

In Arabia sono certi di vedere presto Simone Inzaghi all'Al-Hilal. Tempo di arrivare alla finale di Champions League e il tecnico piacentino accetterà la corte, a suon di milioni, del club in cui oggi militano vecchie stelle del nostro campionato come Koulibaly e Milinkovic-Savic. Una squadra che vedremo al Mondiale per club, insieme a Inter e Juventus, ma difficilmente con Inzaghi alla guida. Quel che trapela in Italia è all'opposto, rispetto agli ambienti sauditi. Non perché la permanenza dell'allenatore all'Inter sia scontata, ma perché ogni decisione verrà presa dopo la sfida al Paris Saint-Germain e difficilmente includerà tra le opzioni l'esilio dorato da 50 milioni l'anno...