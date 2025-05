Simeone fa emozionare i tifosi | lo ha detto durante la festa Scudetto

Durante la festa Scudetto, Giovanni Simeone ha toccato il cuore dei tifosi di Napoli con parole emozionanti. L'attaccante argentino, che ha già vinto due Scudetti in tre anni, ha celebrato un traguardo storico, unendo la sua carriera e la passione di una città intera. La sua presenza e il suo entusiasmo sono un simbolo di gioia e speranza per il futuro del Napoli.

Giovanni Simeone pazzo di Napoli: il suo commento durante la festa Scudetto è stato fantastico e faràa emozionare i tifosi. Giovanni Simeone è uno dei pochi calciatori a poter vantare la vittoria di due Scudetti in tre anni. L'argentino, infatti, è uno di coloro che erano presente anche in occasione del tricolore nella stagione 20222023 sotto la guida di Spalletti. Il Cholito ha festeggiato quest'oggi come tutta la squadra la vittoria ottenuta nella parara Scudetto sul lungomare di Napoli. Ai microfoni di Rai 2, il calciatore ha espresso tutta la sua commozione per questo affetto. Simeone da brividi: "Come fai a non amare Napoli?"...

