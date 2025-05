Simeone | Dalla gente al sole e il mare come fai a non innamorarti di Napoli?

Giovanni Simeone, intervistato da Rai 2 durante le celebrazioni per il quarto scudetto del Napoli, esprime la sua gratitudine e affetto per la città partenopea. Dalla bellezza del mare alle calde relazioni umane, il calciatore condivide le sue impressioni su Napoli e il suo capitano Di Lorenzo, mentre il suo pensiero vola al padre in viaggio. Ecco le sue parole.

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Rai 2 direttamente dal pullman del Napoli, durante le celebrazioni per il quarto scudetto azzurro. A seguire le sue principali parole. Le parole di Simeone. «Di Lorenzo è una grande persona e questo lo rende un grande capitano. Papà è in viaggio per il Messico ma è molto felice per la mia vittoria. Questo scudetto è stato molto sofferto, lo abbiamo conteso all'Inter fino alla fine contro tutto e tutti. Il primo è stato una grande gioia, questo molto più sofferto ma ci sta. La prima stagione ho fatto tanti gol, ma quando sono sceso in campo ho sempre cercato di dare tutto per questa maglia...

