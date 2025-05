Silvia Salis verso la vittoria a Genova chi è la candidata del campo largo | il passato da sportiva il marito regista la carriera da atleta

Silvia Salis, ex atleta di successo e ora candidata del campo largo alle elezioni comunali di Genova, si prepara a una potenziale vittoria. Con un passato sportivo che l'ha forgiata e il supporto del marito regista, la sua carriera si intreccia con aspirazioni politiche. Secondo i primi exit poll, l'ex sportiva si è guadagnata un vantaggio significativo, promettendo un cambiamento per la città.

Silvia Salis è in vantaggio nelle elezioni comunali di Genova. Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai la candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Silvia Salis verso la vittoria a Genova, chi è la candidata del campo largo: il passato da sportiva, il marito regista, la carriera da atleta

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce - Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. 🔗continua a leggere

La Verità, Silvia Salis e l’incidente a Genova: «È passata con il semaforo verde, non con il rosso» - Silvia Salis, candidata sindaca di Genova, è coinvolta in un incidente che ha sollevato polemiche. Un anno fa, ha investito una donna sulle strisce pedonali mentre passava con il semaforo verde. 🔗continua a leggere

Follie Pd: anche dire che Silvia Salis è “di bell’aspetto” diventa un insulto sessista - In un'epoca di sensibilità, affermare che Silvia Salis è di bell'aspetto rischia di essere interpretato come un insulto sessista. 🔗continua a leggere

Silvia Salis verso la vittoria a Genova, chi è la candidata del campo largo: il passato da sportiva, il marito regista, la carriera da atleta - Silvia Salis è in vantaggio nelle elezioni comunali di Genova. Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai la candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Genova, Silvia Salis, 39 anni, vicepresidente del Coni verso la vittoria al primo turno - Silvia Salis è vicino a diventare la nuova sindaca di Genova: 39 anni, sposata con il regista Fausto Brizzi, è vice presidente vicaria del Coni ... 🔗Da msn.com

Amministrative, exit poll: centrosinistra verso la vittoria a Genova e Ravenna - ROMA (ITALPRESS) - Seggi chiusi alle 15 per le elezioni amministrative che interessano i comuni italiani. Secondo i primi exit poll diffusi dal consor ... 🔗Come scrive italpress.com