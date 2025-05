Silvia Salis nuova sindaca di Genova Dedico la vittoria a mio padre

Silvia Salis è stata eletta nuova sindaca di Genova, dedicando la sua vittoria al padre. In una conferenza stampa post-elettorale, ha sottolineato l'importanza del cambiamento per la città e il senso di unità creato dalla sua coalizione. La sua elezione segna un momento significativo per la politica locale, rispondendo alle istanze dei cittadini e promuovendo un nuovo corso per il capoluogo ligure.

GENOVA (ITALPRESS) – “Dedico la vittoria a mio padre”. Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis, in conferenza stampa dopo l’annuncio della vittoria alle comunali. “Un cambiamento era auspicato, la città lo chiedeva. Il senso di unità che abbiamo saputo dare con questa coalizione ha convinto l’elettorato e lo ha fatto essere sicuro di votarci”, ha aggiunto la candidata del centrosinistra. xa8mggmca1 Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Silvia Salis nuova sindaca di Genova “Dedico la vittoria a mio padre”

Cus Pisa promosso in serie A1: vittoria decisiva contro Genova 80 - Il Cus Pisa celebra la storica promozione in Serie A1, grazie a una vittoria decisiva contro il Genova 80. 🔗continua a leggere

Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova dopo le elezioni comunali 2025 - Silvia Salis, ex atleta e dirigente sportiva, è stata eletta sindaca di Genova al primo turno nelle elezioni comunali 2025, guidando una coalizione progressista ... 🔗Scrive fanpage.it

Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova - Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova, dopo aver vinto con il 53,5 per cento dei voti al primo turno sostenuta dalla coalizione del cosiddetto “campo largo”, che comprende Partito Democratico, Mov ... 🔗Segnala ilpost.it

Silvia Salis, da campionessa del martello a sindaca di Genova: la nuova sfida dell’ex atleta - Ex olimpionica e vicepresidente del Coni, Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova sostenuta dalla coalizione di centrosinistra. 🔗Lo riporta notizie.it