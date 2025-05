Silvia Salis la donna che vuole cambiare le regole

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova e, con la sua vittoria alle amministrative, si propone di cambiare le regole. Con una dedica speciale a suo padre, Salis condivide l'importanza dell'ispirazione per le giovani, sottolineando il ruolo delle donne nello sport, come nel judo. In questo articolo, esploriamo la sua visione e il significato di una leadership al femminile.

«Dedico la vittoria a mio padre» queste le prime parole pronunciate da Silvia Salis dopo la vittoria alle amministrative a Genova: è la nuova sindaca della città. La prima vicepresidente vicario del Coni qui ci spiegava perché è importante che le bambine vedano una judoka sul tappeto...

