Silvia Salis in vantaggio parla Burlando | Mi aspettavo vittoria al primo turno

Claudio Burlando, ex presidente della Regione Liguria, esprime ottimismo per il vantaggio di Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra a Genova. Nonostante lo spoglio non abbia superato il 50%, Burlando si aspetta una vittoria al primo turno, sottolineando la rilevanza dello scarto accumulato. Con il supporto della sua esperienza politica, il futuro di Genova sembra promettente per il centrosinistra.

"Mi aspettavo una vittoria al primo turno". Claudio Burlando, ex presidente della Regione Liguria ed ex ministro, commenta con entusiasmo il vantaggio di Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra a Genova, quando lo spoglio non ha ancora raggiunto il 50%. "Lo scarto è tale che penso si... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Silvia Salis in vantaggio, parla Burlando: "Mi aspettavo vittoria al primo turno"

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce - Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. 🔗continua a leggere

La Verità, Silvia Salis e l’incidente a Genova: «È passata con il semaforo verde, non con il rosso» - Silvia Salis, candidata sindaca di Genova, è coinvolta in un incidente che ha sollevato polemiche. Un anno fa, ha investito una donna sulle strisce pedonali mentre passava con il semaforo verde. 🔗continua a leggere

Follie Pd: anche dire che Silvia Salis è “di bell’aspetto” diventa un insulto sessista - In un'epoca di sensibilità, affermare che Silvia Salis è di bell'aspetto rischia di essere interpretato come un insulto sessista. 🔗continua a leggere

Silvia Salis in vantaggio, parla Burlando: "Mi aspettavo vittoria al primo turno" - L'ex presidente della Regione Liguria ed ex ministro commenta con entusiasmo il vantaggio di Silvia Salis ... 🔗Scrive genovatoday.it

Dallo sport alla politica: Silvia Salis verso l’elezione a sindaca di Genova - Salis vanta un passato sportivo nel lancio del martello. Grande tifosa della Sampdoria, sostituirà il sindaco Marco Bucci. 🔗Segnala calcioefinanza.it

Silvia Salis è in vantaggio alle Comunali di Genova: possibile vittoria al primo turno - Silvia Salis è vicino a diventare la nuova sindaca di Genova: 39 anni, sposata con il regista Fausto Brizzi, è vice presidente vicaria del Coni ... 🔗Lo riporta msn.com