Silvia Salis ex martellista con un ruolo nel Coni | 39enne chi è la nuova sindaca dopo Bucci

Silvia Salis, ex martellista di 39 anni e attuale vice presidente vicaria del Coni, assume il ruolo di sindaca di Genova dopo il mandato di Marco Bucci. Sposata con il regista Fausto Brizzi, Salis porta con sé una carriera di successi nello sport e una visione innovativa per la governance della città. Scopriamo chi è la nuova leader di Genova e quali sono i suoi progetti.

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova: 39 anni, sposata con il regista Fausto Brizzi, è vice presidente vicaria del Coni...

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce - Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. 🔗continua a leggere

La Verità, Silvia Salis e l’incidente a Genova: «È passata con il semaforo verde, non con il rosso» - Silvia Salis, candidata sindaca di Genova, è coinvolta in un incidente che ha sollevato polemiche. Un anno fa, ha investito una donna sulle strisce pedonali mentre passava con il semaforo verde. 🔗continua a leggere

Follie Pd: anche dire che Silvia Salis è “di bell’aspetto” diventa un insulto sessista - In un'epoca di sensibilità, affermare che Silvia Salis è di bell'aspetto rischia di essere interpretato come un insulto sessista. 🔗continua a leggere

