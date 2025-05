Sicurezza nei cantieri edili chiuso ad Ancona il ciclo di seminari formativi di Edilart Marche e Cedam

Si è concluso ad Ancona il ciclo di 11 seminari formativi “Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili”, organizzato da Edilart Marche insieme a diversi enti del settore. L'iniziativa ha coinvolto imprenditori e dipendenti, con l'obiettivo di affrontare le sfide attuali e migliorare le pratiche di sicurezza nel settore edilizio. Un passo significativo verso la promozione di ambienti di lavoro più sicuri e consapevoli.

ANCONA – "Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili" è il titolo del ciclo di 11 seminari formativi dedicato al mondo dell'edilizia, imprenditori e dipendenti, organizzato da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche insieme alla Cassa Edile delle Marche...

