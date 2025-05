Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025 i piatti tipici di Piraino e Sant' Angelo di Brolo

Con l'assegnazione del titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, la Sicilia si prepara a celebrare la sua ricca tradizione culinaria. In particolare, i comuni di Piraino e Sant'Angelo di Brolo inaugurano il Sicily Food Vibes, un itinerario enogastronomico che esplora i piatti tipici locali. Maria Miragliotta e Grace Palmeri raccontano le delizie gastronomiche di queste terre, offrendo un assaggio della cultura siciliana.

Prende il via dai due comuni del Messinese il Sicily Food Vibes, itinerario enogastronomico attraverso l'isola. Maria Miragliotta e Grace Palmeri raccontano i piatti della loro terra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, i piatti tipici di Piraino e Sant'Angelo di Brolo

