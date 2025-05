Sicilia contributo di solidarietà | da domani l’ultimo step prima del pagamento per 8 mila famiglie

Da domani, 27 maggio, si avvia l'ultimo passaggio per l'erogazione del contributo di solidarietà destinato a 8.000 famiglie siciliane in difficoltà economica e sociale. Questa misura, promossa dal governo Schifani, mirano a sostenere coloro che attraversano momenti critici, offrendo un aiuto concreto e tempestivo a chi ne ha più bisogno.

