Si travestono da orsi per prendersi cura del cucciolo trovato senza mamma nella foresta | Non ci deve mai vedere come esseri umani per non affezionarsi

Nel cuore della foresta di Los Padres, un cucciolo d'orso di meno di due mesi si è ritrovato solo e spaventato, piangendo per la mancanza della madre. Alcuni campeggiatori, colpiti dalla sua vulnerabilità, hanno deciso di intervenire travestendosi da orsi per prendersene cura. Questa scelta, dettata dalla volontà di non farlo affezionare agli esseri umani, ha avviato una commovente storia di solidarietà e protezione.

Sono stati alcuni campeggiatori a vederlo. Piangeva ed era solo nella foresta di Los Padres. Così è stato trovato il cucciolo di orso di meno di due mesi, un chilo e mezzo di peso, e segnalato subito al Dipartimento per la Pesca e la Fauna Selvatica della California. Ma non è stato prelevato subito dal suo habitat, è stato monitorato per capire se la mamma sarebbe tornata. Dopo avere capito che non sarebbe stato così e che lui non sarebbe sopravvissuto, è stato portato al Ramona Wildlife Center della San Diego Humane Society. Era "estremamente fragile", ha detto al Washington Post la responsabile del centro Autumn Welch...