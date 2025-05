Si sente male durante la messa paura per don Bruno De Rosa

Durante la messa di ieri, una situazione di grande preoccupazione ha colpito la comunità di Altopascio. Don Bruno De Rosa, il parroco 63enne, ha accusato un improvviso malore, suscitando timori tra i fedeli presenti. Fortunatamente, ora si sta riprendendo, ma sarà necessario effettuare accertamenti medici più approfonditi. La paura per la salute di don Bruno è stata palpabile nella giornata di ieri.

Altopascio (Lucca), 26 maggio 2025 – Si è ripreso e ora sta abbastanza bene, anche se dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti medici più approfonditi. Ma la paura è stata davvero notevole. Improvviso malore ieri mattina per don Bruno De Rosa, 63 anni, il parroco di Altopascio. Il sacerdote si è sentito male proprio mentre stava officiando la messa della domenica mattina che quindi è stata interrotta proprio nel finale tra l'apprensione e lo smarrimento dei fedeli presenti. Una giornata di sole e di festa, con il mercatino fuori dalla chiesa di San Jacopo e diversa gente sulle panche ad assistere alla funzione religiosa...

