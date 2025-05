Si ribalta con l’auto ferito un uomo di 34 anni | estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale

Un grave incidente stradale ha coinvolto un uomo di 34 anni nella provincia di Avellino, dove la sua auto si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dall'abitacolo e hanno fornito i primi soccorsi, trasportandolo successivamente in ospedale. L'accaduto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Continua a leggere...

L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri nella provincia di Avellino. Il conducente della vettura è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Si ribalta con l’auto, ferito un uomo di 34 anni: estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale

