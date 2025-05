Si presenta in Tribunale armato di coltello scatta l' allarme del metal detector

Un uomo di 58 anni si è presentato al Tribunale di Rimini con un coltello di 18 centimetri nascosto nel marsupio, causando l'attivazione del metal detector. L'episodio, avvenuto nella prima mattinata di lunedì, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza, rivelando come anche un semplice appuntamento possa trasformarsi in una situazione allarmante.

Una lama da 18 centimetri nascosta nel marsupio è l'oggetto che, nella prima mattinata di lunedì, ha fatto scattare l'allarme del metal detector del Tribunale di Rimini. Il coltello, secondo quanto emerso, apparteneva a un 58enne che doveva sbrigare delle commissioni nel Palazzo di Giustizia...

