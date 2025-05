Si lavora al completamento della ciclabile | un investimento da 12 milioni di euro

Si avviano a breve i lavori per un nuovo tratto di pista ciclabile nella frazione lughese di Belricetto, un progetto da 12 milioni di euro che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona. La ciclabile sarà posizionata lungo il lato ovest di via Fiumazzo, collegando il centro abitato ai principali marciapiedi, contribuendo così alla sicurezza dei ciclisti e pedoni.

