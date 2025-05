si inizia dalla cara colazione

...perché la colazione rappresenta il momento perfetto per dare il via a un evento dedicato alla gastronomia. La quinta edizione del Gastronomika Festival ha così accolto i visitatori con un trionfo di dolci e prelibatezze, creando un'atmosfera calda e conviviale. Le creazioni delle migliori pasticcerie del territorio hanno fatto da sfondo a un'esperienza unica, immersa nei colori e nei profumi di Milano.

Non poteva che iniziare con la colazione, la quinta edizione del Gastronomika Festival. Non solo grazie alle proposte di alcune delle migliori pasticcerie e pasticcieri sul territorio, che hanno allietato i partecipanti appena entrati nella bellissima location dei Bagni Misteriosi a Milano, ma anche inaugurando i talk sul palco principale della manifestazione. Il centro del dibattito, moderato dalla curatrice di Gastronomika, Anna Prandoni, è quanto mai attuale perché la colazione sta diventando un momento di consumo sempre più centrale, per cui si cerca qualità e varietà, ma si rimane ancora restii – soprattutto in Italia – ad attribuire ai suoi prodotti cardine, come lievitati e caffè, un valore che superi soglie psicologiche ormai contro ogni logica del mercato e delle sue tendenze...