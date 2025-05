Si è consegnato ai carabinieri Donna uccisa in casa in Italia la notizia è appena arrivata

Un uomo di origine romena si è consegnato ai carabinieri a Brescia, affermando di essere ricercato ma negando il suo coinvolgimento nell'omicidio della ex moglie, trovata morta nella sua abitazione. La notizia ha scosso la comunità, portando a interrogativi sulla dinamica dei fatti e sul contesto che ha condotto a questa tragica situazione.

Si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo di essere ricercato, ma negando qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio della ex moglie. È quanto accaduto nelle scorse ore a Brescia, dove un uomo di origine romena si è consegnato ai carabinieri, dichiarando di non avere nulla a che fare con la morte della 35enne Vasilica Potincu, la donna trovata uccisa ieri in un appartamento di via Stelvio, a Legnano. L’uomo, autotrasportatore e connazionale della vittima, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dal suo Paese per reati predatori. Secondo fonti investigative, il soggetto avrebbe precedenti per sfruttamento della prostituzione, ma gli inquirenti al momento escludono un suo coinvolgimento diretto nella morte dell’ex moglie, nonostante la sua consegna coincida con il caso... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Si è consegnato ai carabinieri”. Donna uccisa in casa in Italia, la notizia è appena arrivata

Donna uccisa a Legnano, il marito si consegna ai carabinieri: "Non c'entro niente" - Il marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena uccisa a Legnano, in provincia di Milano, si è consegnato ai carabinieri a Brescia perché ricercato per altri reati commessi in passato in Romania. Ai m ... 🔗Da msn.com

“Si è consegnato ai carabinieri”. Donna uccisa in casa in Italia, la notizia è appena arrivata - Si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo di essere ricercato, ma negando qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio della ex moglie. È quanto ... 🔗thesocialpost.it scrive

Vasilica Potincu trovata morta a Legnano, l'ex marito si consegna ai carabinieri. «Sono ricercato per altri reati, ma non l'ho uccisa io» - Si è consegnato oggi ai carabinieri di Brescia l'ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena trovata morta ieri nella sua abitazione a ... 🔗Scrive msn.com