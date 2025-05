Si decide la sfida Bernaroli-Scogli Elettori in calo

A Bertinoro, la sfida elettorale si intensifica con una significativa diminuzione dell'affluenza, dopo le dimissioni dell'ex sindaca Gessica Allegni. Il Comune, passato sotto commissariamento, ha visto solo un terzo degli aventi diritto recarsi alle urne. Mentre la competizione si fa serrata, i candidati devono affrontare la crescente disaffezione degli elettori in un contesto di incertezza politica e sfide locali.

Affluenza in calo a Bertinoro, Comune che è andato al voto anticipato dopo le dimissioni di Gessica Allegni, ex sindaca diventata assessora regionale, e un breve commissariamento. Ieri sera alle 23 i dati di 7 delle 10 sezioni riportavano che aveva votato poco più di un terzo degli aventi diritto: il 35%. Nell’ottobre 2021 – in piena pandemia – nel primo giorno delle consultazioni si era recato alle urne quasi il 42%. Oggi si vota dalle 7 alle 15: il dato dell’affluenza da confrontare col passato è il 53,6%. Oggi sarà eletto il nuovo sindaco: la sfida è tra Filippo Scogli (assessore uscente di centrosinistra, a destra nella foto di Frasca) e Giorgio Bernaroli (civico sostenuto dai partiti di opposizione)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si decide la sfida. Bernaroli-Scogli. Elettori in calo

