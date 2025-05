Si conoscono tramite amici comuni lui però diventa uno stalker Ammonito dal questore Capocasa

Un giovane di circa 20 anni di origini egiziane è stato ammonito dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, dopo che una ragazza di 19 anni ha sporto denuncia per stalking. Le avances non corrisposte hanno portato alla necessità di proteggere la vittima, sottolineando l'importanza della tutela contro comportamenti invadenti e molestie.

ANCONA – Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha ammonito un giovane di circa 20 anni, di origine egiziana, a seguito della segnalazione presentata dalla vittima, una ragazza di circa 19 anni. La misura è scattata dopo che quest'ultima è rimasta vittima delle avances non corrisposte da parte del...

