si chiude ecco chi arriva mattino 5 federica panicucci e francesco vecchi lasciano tutto nelle sue mani

Con l'estate in arrivo, Mediaset rivoluziona la sua programmazione: Mattino 5, attualmente guidato dalla coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si avvia verso la conclusione. I conduttori, apprezzati dal pubblico, si preparano a salutare gli spettatori entro fine giugno, lasciando spazio a un nuovo volto che prenderà le redini del programma. Scopriamo chi sarà il loro successore e le novità in arrivo.

Con l'estate alle porte, Mediaset si prepara a riorganizzare la sua programmazione per i mesi più caldi. L'edizione attuale di Mattino 5, condotta dall'affiatata coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sta per concludersi. I due conduttori saluteranno il pubblico entro la fine di giugno, per poi tornare dopo la consueta pausa estiva. Anche quest'anno il programma mattutino di Canale 5 ha confermato il suo successo, con ascolti in crescita che lo posizionano al vertice nella sua fascia oraria. Programmazione estiva Chi prenderà il posto di Mattino 5 durante l'estate? A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia...

