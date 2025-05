Si apre la Diretta elettorale di RavennaToday

Inizia la diretta elettorale di RavennaToday: con i seggi chiusi, si avvia ora lo spoglio dei voti. Sette candidati e diciotto liste si contendono la carica di sindaco, determinando così il futuro della città. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale e scopri chi guiderà Ravenna nei prossimi anni.

Parte la Diretta di RavennaToday: i seggi sono chiusi e inizia lo spoglio dei voti. Si decide il futuro sindaco della città. In lizza sette candidati e 18 liste... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Si apre la Diretta elettorale di RavennaToday

RavennaToday apre il canale WhatsApp per avere le notizie più importanti in diretta: come iscriversi - Per seguire le notizie di RavennaToday da oggi c'è anche un canale WhatsApp. Il nostro sito di informazione ha inaugurato questo nuovo spazio di contatto con i suoi lettori, grazie al quale gli utenti ... 🔗Si legge su ravennatoday.it