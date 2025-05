Sì al progetto esecutivo da oltre 1 milione per riqualificare l' antistadio Adriano Flacco

È stato approvato il progetto esecutivo da oltre 1 milione di euro per la riqualificazione dell'Antistadio Adriano Flacco. Se il bando e l'affidamento procederanno rapidamente, i lavori di adeguamento potrebbero iniziare a breve. L'urgenza di questo intervento è evidente, soprattutto dopo la proroga concessa per consentire la conclusione dei campionati.

Si ipotizzava un affidamento entro giugno 2025 e se a gara e affidamento si procederà in fretta i lavori di adeguamento dello stadio Adriano Flacco partiranno e l’urgenza di procedere con l’intervento c’è dato che la proroga per il suo utilizzo per consentire la fine dei campionati c’è stata, ma... 🔗 Leggi su Ilpescara.it