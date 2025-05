Shotzi risponde ad un fan | Io incline agli infortuni? Non sai di cosa parli

In un'interazione recente sui social, Shotzi ha risposto a un fan che l'accusava di non conoscere il peso degli infortuni. L'atleta, fresca di uscita dalla WWE dopo la scadenza del contratto, ha vissuto personalmente il dramma degli infortuni, avendo dovuto affrontare un lungo recupero dopo un grave problema ai legamenti del ginocchio. La sua risposta è stata diretta e carica di esperienza.

Shotzi ha da poco lasciato la WWE dopo che il suo contratto era giunto a scadenza e non rinnovato. A causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio era stata costretta ai box per parecchi mesi nel corso del 2024. Proprio sul tema degli infortuni la wrestler ha risposto per le rime ad un fan che l’aveva descritta come “incline agli infortuni”. “Non sapete neanche cosa voglia dire”. Shotzi, che recentemente ha lasciato la WWE, ha notato un commento social di un fan e ha risposto per le rime. Il fan in questione aveva sottolineato come Shotzi avesse costruito un ottimo personaggio, ma che purtroppo fosse “incline agli infortuni”... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Shotzi risponde ad un fan: “Io incline agli infortuni? Non sai di cosa parli”

Shotzi risponde ai fans che l’hanno insultata dopo Money In The Bank - In particolar modo la gente si è sentita in dovere di insultare Shotzi che è stata quella ... Nessuno però ha tenuto conto di tantissimi fattori, come ad esempio il fatto che per lei e Raquel fosse la ... 🔗Si legge su worldwrestling.it