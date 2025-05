Shock Zaniolo aggressione dopo Roma-Fiorentina Primavera | il comunicato UFFICIALE

Il post partita di Roma-Fiorentina Primavera ha visto protagonista Nicolò Zaniolo in un episodio shock. Al Viola Park di Firenze, l'attaccante è stato coinvolto in un'aggressione che ha scatenato l'indignazione generale. Il club giallorosso ha rilasciato un comunicato ufficiale per fare luce sulla vicenda e chiarire la posizione di Zaniolo in merito agli eventi che si sono verificati.

Follia di Zaniolo al termine di Roma-Fiorentina Primavera: cos'è successo al Viola Park di Firenze. Il comunicato ufficiale Ha dell'incredibile quanto successo al Viola Park di Firenze. Il protagonista è Nicolò Zaniolo: come trapelato dopo la partita e confermato successivamente dalla Roma attraverso un comunicato ufficiale, l'esterno della Fiorentina avrebbe aggredito due calciatori della Primavera giallorossa al termine del match. Zaniolo con la maglia della Fiorentina (Foto LaPresse) – calciomercato.it "La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo...

