Shein l’Europa avverte | Rispetti le regole dei consumatori rischia multe record

Shein, il gigante dell’e-commerce, è sotto osservazione da parte delle autorità europee che le hanno notificato l'obbligo di conformarsi alle normative sui diritti dei consumatori. La piattaforma ha un mese per affrontare le criticità sollevate; in caso contrario, potrebbe affrontare sanzioni significative basate sul fatturato nei vari stati membri. Un passo cruciale per garantire la tutela dei consumatori nell'era digitale.

La piattaforma globale di e-commerce ha un mese per rispondere alle criticità sollevate dalle autorità europee. In caso di mancato adeguamento, rischia sanzioni pesanti dai singoli stati basate sul fatturato

