Shaila Gatta lancia il suo dissing rap | stoccate a Lorenzo e fake news

Shaila Gatta rompe il silenzio e lancia un dissing rap carico di stoccate, mirato a Lorenzo Spolverato e contro le fake news che l'hanno colpita dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. L'ex Velina di Striscia la Notizia risponde agli haters con un'esibizione decisamente audace, rivelando il suo stato d'animo in un contesto mediatico avverso.

Shaila Gatta si lascia andare a un’esibizione con cui decide di rispondere agli haters e forse anche a Lorenzo Spolverato. Dopo il Grande Fratello, l’ex Velina di Striscia la Notizia si è ritrovata di fronte a una situazione davvero inaspettata. Tante critiche e nessun elogio da parte delle testate giornalistiche, che non l’hanno affatto definita un esempio di donna libera come lei pensava. In realtà, la ballerina è risultata volgare e poco simpatica agli occhi della maggior parte dei telespettatori, tanto che è stata eliminata durante la semifinale con una percentuale bassa. Dopo aver sbattuto contro la realtà, Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta TV... 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Shaila Gatta lancia il suo dissing rap: stoccate a Lorenzo e fake news

